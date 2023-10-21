Махачев удерживает титул UFC в лёгком весе 364 дня

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории россиянин Ислам Махачев удерживает титул 364 дня.

Дагестанец нанёс поражение австралийцу Александеру Волкановски на 294-м номерном турнире в Абу‑Даби (ОАЭ). Россиянин победил в первом раунде нокаутом.

На счету 31-летнего Ислама 25 побед (шесть нокаутом, девять решением, десять сабмишном) и одно поражение в ММА.

В активе 35-летнего Алекса 26 побед (13 нокаутом, десять решением, три сабмишном) и три поражения.

Таким образом, 31-летний россиянин удерживает титул UFC в лёгком весе 364 дня.

Ранее сообщалось, что Махачев не уступает в UFC на протяжении 2940 дней.