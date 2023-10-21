Махачев не уступает в UFC на протяжении 2940 дней
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Таким образом, Махачев не уступает в UFC на протяжении 2940 дней.
Дагестанец нанёс поражение австралийцу в первом раунде нокаутом.
На счету 31-летнего Ислама 25 побед (шесть нокаутом, девять решением, десять сабмишном) и одно поражение в ММА.
В активе 35-летнего Алекса 26 побед (13 нокаутом, десять решением, три сабмишном) и три поражения.
Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов не вывел Махачева на бой с Волкановски на UFC 294.