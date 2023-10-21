Махачев выиграл третий чемпионский бой в UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории россиянин Ислам Махачев выиграл третий бой в лиге Даны Уайта.

Дагестанец нанёс поражение австралийцу Александеру Волкановски на 294-м номерном турнире в Абу‑Даби (ОАЭ). Россиянин победил в первом раунде нокаутом.

На счету 31-летнего Ислама 25 побед (шесть нокаутом, девять решением, десять сабмишном) и одно поражение в ММА.

В активе 35-летнего Алекса 26 побед (13 нокаутом, десять решением, три сабмишном) и три поражения.

Таким образом, 31-летний россиянин выиграл третий чемпионский бой в UFC.

12 февраля Махачев победил австралийца единогласным решением судей на турнире UFC 284 в Перте (Австралия), а 22 октября 2022 года победил удушающим приёмом бразильца Чарльза Оливейру на турнире UFC 280 в Абу‑Даби.

Ранее сообщалось, что Махачев провёл вторую защиту титула в лёгком весе UFC.