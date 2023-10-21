Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев провёл вторую защиту титула в лёгкой весовой категории.

Дагестанец нанёс поражение австралийцу Александеру Волкановски на 294-м номерном турнире в Абу‑Даби (ОАЭ). Россиянин победил в первом раунде нокаутом.

На счету 31-летнего Ислама 25 побед (шесть нокаутом, девять решением, десять сабмишном) и одно поражение в ММА.

В активе 35-летнего Алекса 26 побед (13 нокаутом, десять решением, три сабмишном) и три поражения.

Таким образом, Махачев провёл вторую защиту титула в лёгком весе UFC.

12 февраля россиянин победил австралийца единогласным решением судей на турнире UFC 284 в Перте (Австралия) и защитил титул.

Ранее сообщалось, что Махачев превзошёл бывшего бойца MMA россиянина Хабиба Нурмагомедова по количеству побед в UFC.