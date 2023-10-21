Сорокин: оргкомитету ничего не известно о предложении проводить Игры дружбы в Минске

Руководитель оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин высказался о предложении провести Игры дружбы в Минске.

«Оргкомитету об этом ничего не известно. Если такие дискуссии и были, то без нашего участия. Мы продолжаем готовить Игры дружбы в двух городах — Москве и Екатеринбурге», — цитирует Сорокина «Матч ТВ».

21 октября Матыцин заявил, что Игры дружбы могут частично пройти в Минске.

Игры дружбы должны пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

Ранее Сорокин выразил надежду, что проект будет проводиться раз в два года, чередуя зимние и летние турниры.