Анчелотти: сегодня я в «Реале» только благодаря Рамосу
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- © Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency
«Если я в «Реале» сегодня, то только благодаря Серхио Рамосу. Если бы он не забил гол в финале Лиги чемпионов в 2014 году, то меня здесь, пожалуй, не было бы», — приводит слова Анчелотти ESPN.
Рамос выступал за «Реал» с 2005 по 2021 год. Всего за команду он сыграл 671 матч, забил 101 гол и отдал 40 результативных передач.
Ранее сообщалось, что дом Рамоса ограбили во время матча Лиги чемпионов.