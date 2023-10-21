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Анчелотти: сегодня я в «Реале» только благодаря Рамосу

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о защитнике Серхио Рамосе.
Анчелотти: сегодня я в «Реале» только благодаря Рамосу
  • globallookpress.com
  • © Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency

«Если я в «Реале» сегодня, то только благодаря Серхио Рамосу. Если бы он не забил гол в финале Лиги чемпионов в 2014 году, то меня здесь, пожалуй, не было бы», — приводит слова Анчелотти ESPN.

Рамос выступал за «Реал» с 2005 по 2021 год. Всего за команду он сыграл 671 матч, забил 101 гол и отдал 40 результативных передач.

Ранее сообщалось, что дом Рамоса ограбили во время матча Лиги чемпионов.

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