Россиянка Дудакова вышла на бой против американки Фрей под песню «Я русский»

Россиянка Виктория Дудакова 21 октября проведёт бой против американки Джин Ю Фрей в рамках 294-го номерного турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу‑Даби (ОАЭ).

Дудакова вышла на бой против американки под песню певца SHAMAN «Я русский».

Ранее сообщалось, что российский боец Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, победил бразильца Бруну Силву в дебютном бою в UFC.