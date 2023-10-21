Россиянка Дудакова вышла на бой против американки Фрей под песню «Я русский»
Россиянка Виктория Дудакова 21 октября проведёт бой против американки Джин Ю Фрей в рамках 294-го номерного турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу‑Даби (ОАЭ).
- Gettyimages.ru
- © Jeff Bottari
Дудакова вышла на бой против американки под песню певца SHAMAN «Я русский».
Ранее сообщалось, что российский боец Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, победил бразильца Бруну Силву в дебютном бою в UFC.
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