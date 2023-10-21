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Чимаев — о паузе в карьере: кашлял кровью и думал, что мне конец

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Боец смешанных единоборств (MMA) чеченского происхождения Хамзат Чимаев рассказал, почему брал паузу в карьере.
Чимаев — о паузе в карьере: кашлял кровью и думал, что мне конец
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Однажды врач подошел ко мне и сказал: «У тебя рак». Поэтому я объявил об уходе из спорта. Я не знал, что сказать. Потом мы провели еще одно обследование, и врач сказал, что рака нет. Но я все еще продолжал кашлять кровью. Думал, что мне конец», — приводит слова Чимаева Full Send Podcast.

Чимаев объявил о завершении карьеры в 2021 году, но позже принял решение вернуться в спорт.

21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится бой между Чимаевым и Камару Усманом.

Ранее сообщалось, что Чимаев подписал новое соглашение с организацией.

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