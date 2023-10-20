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Футболист «Сочи» Батырев назвал причины возвращения в Россию из Канады

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Полузащитник футбольного клуба «Сочи» Амир Батырев сообщил, что вернулся из Канады в Россию в 2021 году из-за пандемии коронавируса.

«Тогда был коронавирус, в Канаде футбола не было. В стране вообще всё было закрыто из-за пандемии. Какие-то тренировки были с командой, конечно, но все на дистанции — например, разделяли поле на 20 метров в разных местах», — цитирует Батырева «Матч ТВ».

По его словам, футболисты «просто ходили с мячом, набивали его, отдавали пас — и всё».

«Неполноценные тренировки, по сути. В США вроде бы тоже такая ситуация была. Никаких чемпионатов не шло. В Европе же вариантов не было», — заявил Батырев.

Семья Батырева переехала в Канаду из Калмыкии. Футболист родился в Северной Америке. 21-летний игрок выступал за «Торонто» и «Ванкувер». В 2021-м он вернулся в Россию.

Ранее Батырев заявил, что в РПЛ и МЛС почти одинаковый уровень футбола.

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