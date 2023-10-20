Бышовец: исход матча «Локомотив» — «Динамо» будет зависеть от реализации

Олимпийский чемпион по футболу со сборной СССР Анатолий Бышовец уверен, что в московском дерби в рамках матча 12-го тура чемпионата России по футболу между «Локомотивом» и «Динамо» победит сильнейший.

«Локомотив» сейчас имеет более положительное развитие. А у «Динамо» есть проблемы с выбором состава. Ставка сделана на иностранцев, поэтому сыгранность может хромать. А результат матча будет зависеть от реализации», — цитирует Бышовца «Чемпионат».

Он напомнил, что во время паузы в чемпионате «Локомотив» и «Динамо» отправили в национальные команды много своих игроков.

«Сейчас оба клуба находятся в числе тех, кто претендует на призовые места. Цена этого матча велика, поэтому результат повлияет на психологическое состояние футболистов», — добавил Бышовец.

После 11 туров РПЛ красно-зелёные набрали 19 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице. Бело-голубые с 17 очками расположились на восьмой строчке.

Игра на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится 21 октября. Матч начнётся в 16:30 мск.

Ранее сообщалось, что бригада арбитра Сергея Иванова обслужит матч 12-го тура РПЛ «Локомотив» — «Динамо».





