Тарханов назвал матч «Локомотив» — «Динамо» битвой тренерских штабов

Заслуженный тренер России Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Локомотивом» и «Динамо».

«Локомотив» и «Динамо» сейчас равные команды. По уровню игры можно предположить, что матч будет равным. Обе команды будут осторожничать в начале, очень вероятен закрытый футбол», — приводит слова Тарханова ODDS.

По мнению тренера, предстоящая встреча может завершиться ничейным результатом.

«Голов много не будет. Очень много будет зависеть от тактики, поэтому этот матч — битва тренерских штабов», — сказал он.

Игра на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится 21 октября и начнётся в 16:30 мск.

После 11 туров РПЛ красно-зелёные набрали 19 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице. Бело-голубые с 17 очками расположились на восьмой строчке.

Ранее сообщалось, что бригада арбитра Сергея Иванова обслужит матч 12-го тура РПЛ «Локомотив» — «Динамо».