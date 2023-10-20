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Игрок «Сочи» Батырев заявил, что в РПЛ и МЛС почти одинаковый уровень футбола

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Полузащитник «Сочи» Амир Батырев сравнил уровень Российской премьер‑лиги (РПЛ) и североамериканской профессиональной футбольной лиги (МЛС).
Игрок «Сочи» Батырев заявил, что в РПЛ и МЛС почти одинаковый уровень футбола
  • Gettyimages.ru

«Мне кажется, почти одинаковый уровень. Может быть, в РПЛ чуть повыше он», — приводит слова Батырева «Матч ТВ».

По словам полузащитника, в России высокий уровень футбола.

«Первые впечатления были, что в России очень большой акцент на «физику» ставится. Все игроки очень сильные именно в физическом плане и быстрые. Потом я начал привыкать, стало легче играть. Начал развиваться в России как игрок, прибавил где‑то. Сейчас мне намного легче», —  сказал он.

В нынешнем сезоне 21-летний россиянин, родившийся в Торонто (Канада), принял участие в 13 матчах за «Сочи» и не отметился результативными действиями. Его контракт с российским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что годовая зарплата аргентинского футболиста Лионеля Месси в «Интер Майами» составляет около $20 млн.

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