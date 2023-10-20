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Источник: российские судьи будут работать на матчах чемпионата Саудовской Аравии

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Арбитры из России будут работать на матчах чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
Источник: российские судьи будут работать на матчах чемпионата Саудовской Аравии
  • Gettyimages.ru

Как сообщается в Telegram-канале «Шеф-поVAR», саудовские судьи также будут работать в Российской премьер-лиге (РПЛ) для получения «нового европейского опыта».

По данным СМИ, российский судья Сергея Карасёв может быть назначен на матч под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) до конца 2023 года.

При этом в Российском футбольном союзе (РФС) заявили, что УЕФА заинтересован в назначении Карасёва на матчи.

Ранее РФС объявил о судейских назначениях на матчи 12-го тура РПЛ.

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