Матыцин открыл спортивные объекты в нескольких регионах России

Министр спорта РФ Олег Матыцин и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин открыли спортивные объекты в нескольких регионах в рамках форума «Россия — спортивная держава».

«Новые спортивные объекты позволят заниматься спортом в комфортных условиях... Пусть объекты станут домом для тысяч наших людей, чтобы спорт становился нормой жизни», — сказал Матыцин.

Торжественная церемония прошла в онлайн-формате на стенде Минспорта России на форуме «Россия — спортивная держава».

Семь субъектов России, от Смоленской области до Пермского края, открыли двери объектов, созданных в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни». Они призваны сделать спорт в стране доступнее и ближе к гражданам.

Ранее Матыцин высказался касательно Игр БРИКС в мировом спорте.