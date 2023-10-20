Матыцин открыл спортивные объекты в нескольких регионах России
- РИА Новости
«Новые спортивные объекты позволят заниматься спортом в комфортных условиях... Пусть объекты станут домом для тысяч наших людей, чтобы спорт становился нормой жизни», — сказал Матыцин.
Торжественная церемония прошла в онлайн-формате на стенде Минспорта России на форуме «Россия — спортивная держава».
Семь субъектов России, от Смоленской области до Пермского края, открыли двери объектов, созданных в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни». Они призваны сделать спорт в стране доступнее и ближе к гражданам.
Ранее Матыцин высказался касательно Игр БРИКС в мировом спорте.