МОК отверг обвинения Путина в этнической дискриминации российских спортсменов

Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на слова президента России Владимира Путина, назвавшего этнической дискриминацией запрет на участие российских спортсменов в соревнованиях.

«Участие в Олимпийских играх никоим образом не является правом человека, и недавняя поправка к Олимпийской хартии с этим не связана.

Мы решительно отвергаем обвинения в том, что эти меры являются «этнической дискриминацией», — приводит NTB слова из заявления МОК.

Ранее Путин во время выступления на форуме «Россия — спортивная держава» в Перми заявил, что Олимпийские игры могут использоваться в качестве инструмента политического давления.