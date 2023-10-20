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МОК отверг обвинения Путина в этнической дискриминации российских спортсменов

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Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на слова президента России Владимира Путина, назвавшего этнической дискриминацией запрет на участие российских спортсменов в соревнованиях.
МОК отверг обвинения Путина в этнической дискриминации российских спортсменов
  • РИА Новости

«Участие в Олимпийских играх никоим образом не является правом человека, и недавняя поправка к Олимпийской хартии с этим не связана.

Мы решительно отвергаем обвинения в том, что эти меры являются «этнической дискриминацией», — приводит NTB слова из заявления МОК.

Ранее Путин во время выступления на форуме «Россия — спортивная держава» в Перми заявил, что Олимпийские игры могут использоваться в качестве инструмента политического давления.

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