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Поздняков заявил, что никак не относится к возможному переизбранию Баха в МОК

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказал мнение касательно идеи Международного олимпийского комитета (МОК) переизбрать президента организации Томаса Баха.
Поздняков заявил, что никак не относится к возможному переизбранию Баха в МОК
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«Я пока никак к этому не отношусь. Это третий срок Баха, а не мой (улыбается). Я с ним давно не разговаривал, поэтому мне сложно дать комментарий по этому вопросу», — сказал Поздняков.

15 октября сообщалось, что часть членов МОК предложили изменить Олимпийскую хартию ради переизбрания ещё на один срок действующего президента Баха.

Олимпийский чемпион 1976 года по фехтованию Бах стал главой МОК в сентябре 2013-го. 10 марта 2021 года он был переизбран на новый четырёхлетний срок, являясь единственным кандидатом на выборах.

Ранее в ОКР заявили, что новые регионы России включились во внутренние турниры.

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