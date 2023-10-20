Поздняков: необходимо международный календарь заменить соревнованиями в России
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«Необходимо международный календарь заменить соревнованиями в России. Для этого не всегда хватает сил, времени и специалистов», — сказал Поздняков.
В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.
Ранее Поздняков назвал спорт политическим инструментом для объединения стран.