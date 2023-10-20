Российские пловцы не будут выступать на Олимпиаде в Париже при нынешних требованиях МОК
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«Если на сегодняшний день ничего не изменится — не вижу возможности выступать нашим спортсменам на Олимпиаде. Я, может, ошибаюсь, но с существующими критериями и ограничениями это будет унижение для тех, кто соберëтся принимать участие», — цитирует Сальникова «Советский спорт».
Напомним, что Международная федерация плавания опубликовала критерии для допуска россиян. Помимо рекомендаций Международного олимпийского комитета, в перечень входит запрет на общение с журналистами, а также отмечается ограниченное количество спортсменов в заявке.
Российские спортсмены могут принять участие в чемпионате мира по водным видам спорта в феврале 2024 года в Катаре.
Ранее Сальников сообщил, что российских пловцов пригласили на международные соревнования в ЮАР.