Российские пловцы не будут выступать на Олимпиаде в Париже при нынешних требованиях МОК

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников высказал мнение касательно участия российских пловцов на Олимпийских играх в Париже.

«Если на сегодняшний день ничего не изменится — не вижу возможности выступать нашим спортсменам на Олимпиаде. Я, может, ошибаюсь, но с существующими критериями и ограничениями это будет унижение для тех, кто соберëтся принимать участие», — цитирует Сальникова «Советский спорт».

Напомним, что Международная федерация плавания опубликовала критерии для допуска россиян. Помимо рекомендаций Международного олимпийского комитета, в перечень входит запрет на общение с журналистами, а также отмечается ограниченное количество спортсменов в заявке.

Российские спортсмены могут принять участие в чемпионате мира по водным видам спорта в феврале 2024 года в Катаре.

Ранее Сальников сообщил, что российских пловцов пригласили на международные соревнования в ЮАР.