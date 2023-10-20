Узнать больше

Министр спорта Уганды назвал позорным решение об отстранении российского спорта

Короткая ссылка
Государственный министр образования и спорта Республики Уганда Питер Огванг высказал мнение касательно отстранения российских спортсменов от международных соревнований.
Министр спорта Уганды назвал позорным решение об отстранении российского спорта
  • РИА Новости

«Отстранение российских спортсменов является позорным, обескураживающим и жестоким, спорт — это объединяющий элемент, его нельзя использовать для сведения политических счётов, это блокирует потенциал молодёжи — именно они участвуют в таких соревнованиях, они говорят на языке спорта, но становятся жертвой языка политики», — сказал Огванг.

В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс сообщил, что решение о допуске российских спортсменов к летней Олимпиаде 2024 года будет принято ближе к старту Игр. 

Ранее в МОК сообщили, что блокирующие участие спортсменов страны лишат права на проведение Олимпиады.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить