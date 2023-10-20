Министр спорта Уганды назвал позорным решение об отстранении российского спорта

Государственный министр образования и спорта Республики Уганда Питер Огванг высказал мнение касательно отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

«Отстранение российских спортсменов является позорным, обескураживающим и жестоким, спорт — это объединяющий элемент, его нельзя использовать для сведения политических счётов, это блокирует потенциал молодёжи — именно они участвуют в таких соревнованиях, они говорят на языке спорта, но становятся жертвой языка политики», — сказал Огванг.

В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс сообщил, что решение о допуске российских спортсменов к летней Олимпиаде 2024 года будет принято ближе к старту Игр.

Ранее в МОК сообщили, что блокирующие участие спортсменов страны лишат права на проведение Олимпиады.