Поздняков уверен, что лишение членства ОКР в МОК носит временный характер

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков ответил на вопрос о решении Международного олимпийского комитета (МОК) лишить организацию членства.

«Мы считаем, что этот статус носит временный характер. И в нужный момент отношения между нашими организациями перейдут на позитивный путь, поэтому мы не разрываем контактов с нашими коллегами. Сейчас они носят неформальный характер», — приводит слова Позднякова ТАСС.

МОК 12 октября отстранил ОКР до дальнейшего уведомления за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также дал понять, что оставил за собой право принять решение по допуску россиян к Олимпиаде.

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс сообщил, что решение о допуске российских спортсменов к летней Олимпиаде 2024 года будет принято ближе к старту Игр.

Ранее Поздняков высказался о возможном участии нейтральных спортсменов из России в международных турнирах.