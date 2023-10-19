Тарасова — о ситуации между Абаскалем и Соболевым: слово тренера — закон

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о ситуации между главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем и нападающим Александром Соболевым.

«А то, что футболист делал не так, как сказал тренер, — это нормально? Слово тренера — закон! Никаких дискуссий быть не может», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

По информации журналиста Ивана Карпова в Telegram-канале, после поражения в матче с «Крыльями Советов» (0:4), в котором игрок получил жёлтую карточку и дисквалификацию на следующую игру с ЦСКА, тренер отстранил его от тренировок с основным составом из-за нарушения дисциплины.

Отмечается, что футболист трижды за сезон пропустил командный завтрак. Абаскаль также выписал Соболеву штраф. Нападающий занимался индивидуально до отъезда в сборную России, к основной команде он был допущен после своего возвращения.

Ранее Зарема Салихова объяснила возможный конфликт между Абаскалем и Соболевым.