Матыцин: наша задача — создать условия для занятия массовым спортом

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что задача ведомства — создать максимально комфортные условия для занятия массовым и детско-юношеским спортом.

«Наша задача — создать максимально комфортные условия для занятия массовым и детско‑юношеским спортом, вовлечь максимальное количество людей в тематические занятия. А без современной доступной инфраструктуры это сделать нереально.

По мнению президента, спорт в настоящее время развивается успешно, несмотря на политическое давление и санкционный режим. Но тем не менее у нас громадные ресурсы. И мы видим, что надо использовать опыт», — приводит слова Матыцина «Матч ТВ».

С 19 по 21 октября в Перми начался международный спортивный форум «Россия — спортивная держава».

Ранее Матыцин заявил, что Россия живёт в эпоху перемен.