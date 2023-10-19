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Матыцин: наша задача — создать условия для занятия массовым спортом

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Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что задача ведомства — создать максимально комфортные условия для занятия массовым и детско-юношеским спортом.
Матыцин: наша задача — создать условия для занятия массовым спортом
  • РИА Новости

«Наша задача — создать максимально комфортные условия для занятия массовым и детско‑юношеским спортом, вовлечь максимальное количество людей в тематические занятия. А без современной доступной инфраструктуры это сделать нереально.

По мнению президента, спорт в настоящее время развивается успешно, несмотря на политическое давление и санкционный режим. Но тем не менее у нас громадные ресурсы. И мы видим, что надо использовать опыт», — приводит слова Матыцина «Матч ТВ».

С 19 по 21 октября в Перми начался международный спортивный форум «Россия — спортивная держава».

Ранее Матыцин заявил, что Россия живёт в эпоху перемен.

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