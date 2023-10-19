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«Ювентус» заявил, что Фаджоли вернётся в состав после дисквалификации за ставки

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Туринский «Ювентус» сделал официальное заявление о ситуации с отстранением полузащитника Николо Фаджоли от футбола на семь месяцев из-за ставок.
«Ювентус» заявил, что Фаджоли вернётся в состав после дисквалификации за ставки
  • Gettyimages.ru

«Ювентус» окажет полную поддержку Фаджоли в решении этой проблемы. Мы предоставим ему помощь в плане лечения лудомании», — говорится в заявлении на сайте «Ювентуса».

В туринском клубе заявили, что полузащитник вернётся в состав после дисквалификации за ставки.

«Мы уверены, что Фаджоли при поддержке руководства клуба, товарищей по команде, членов семьи и врачей, которые ему помогают, справится со своей зависимостью», — заявили в клубе.

17 октября Итальянская федерация футбола объявила о дисквалификации 22-летнего итальянца на семь месяцев. Также Фаджоли должен на протяжении полугода проходить лечение от игровой зависимости, принять участие по меньшей мере в десяти публичных встречах в центрах лечения лудомании и выплатить штраф в размере €12,5 тыс.

Ранее Фаджоли рассказал о миллионных долгах и угрозах из-за ставок.

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