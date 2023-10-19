Сурикова: внимание к матчам Пути регионов сейчас находится на немыслимым уровне

Заместитель генерального секретаря РФС Эрика Сурикова отметила повышение интереса к Пути регионов Кубка России.

«Одним из удачных кейсов можно назвать матч кировского «Динамо» с 2Drots в Мурманской области, который прошёл в необычной локации — плавучем доке — и привлёк к себе огромное внимание: миллионные охваты, тысячи информационных сообщений. Но даже без этого во всех смыслах стоящего особняком матча можно констатировать, что внимание к матчам Пути регионов сейчас находится ещё на совсем недавно казавшемся немыслимым уровне. Всё это — плоды совместной работы РФС с основным вещателем и самими клубами, футболистами», — сказала Сурикова.

Она отметила, что в организации понимают, что смена формата потребления контента со смещением акцентов в сторону цифровых платформ диктует и необходимость изменения самого контента.

«У молодёжной аудитории есть запрос на бэкстейдж, авторский, персонифицированный контент. В этом направлении мы ведём работу с клубами, футболистами. Необходимы амбассадоры, которые будут продвигать футбол во всех СМИ и на всех платформах, а не только на телевидении».

В рамках форума «Россия — спортивная держава» РФС и Матч ТВ организовали панельную дискуссию «Продвижение спорта в медиапространстве: актуальные тенденции и форматы».

Ранее сообщалось, что первый заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Дмитрий Рыжков считает, что изменение формата Кубка России по футболу помогло РФС создать принципиально новый продукт.