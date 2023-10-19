Президент «Ростова» Арутюнянц объявил о создании второй команды

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц сообщил, что клуб из Ростова-на-Дону создаёт вторую команду.

«Ростов» сейчас идёт на первом месте в Молодёжной футбольной лиге, и мы решили: чтобы не терять всех игроков где‑то по арендам, создадим вторую команду на базе нашей молодёжки. В марте 2024 года стартуем в ФНЛ‑2», — приводит слова Арутюнянца «Матч ТВ».

Президент ростовского клуба объяснил, почему не сделали «Ростов‑2» раньше.

«Раньше у нас не было полей и состава. Сейчас состав есть, а также появилась инфраструктура», — сказал он.

После 11 туров Российской премьер-лиги «Ростов» набрал десять очков и занимает 14‑е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Ростов» семь матчей не побеждает в РПЛ.