Уайт уверен, что Махачев и Волкановски устроят отличное шоу на турнире UFC 294

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт поделился ожиданиями от предстоящего поединка между чемпионом в лёгкой весовой категории россиянином Исламом Махачевым и австралийским бойцом смешанных единоборств (MMA) Александером Волкановски.

«Я очень благодарен Исламу и Алексу за то, что оба согласились участвовать, когда я им позвонил. Такое бывает крайне редко, а люди хотят смотреть именно такие поединки. Поэтому я верю, что нас ждёт отличное шоу», — заявил Уайт на пресс-конференции.

Также глава UFC рассказал о планах развития боёв в Абу-Даби (ОАЭ).

«Мы пришли в этот регион и, как мы видим, популярность UFC растёт здесь взрывными темпами. Мы собираемся внедряться в Саудовскую Аравию, в Египет. Планируем расширяться по максимуму», — сказал он.

Бой Махачев — Волкановски состоится 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби.

Ранее Махачев заявил, что нокаутирует Волкановски.