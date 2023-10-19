Пименов поддержал решение Абаскаля отстранить Соболева от тренировок
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«Абаскаль прав, что отстранил Соболева. Было одно предупреждение, два. Есть командная дисциплина. Ты пришёл с командой, ушёл с командой», — приводит слова Пименова «Матч ТВ».
По его мнению, игроки не воспринимают тренера внутри коллектива.
«Если же говорить про Гильермо, то, скорее всего, проблемы у него», — заявил он.
Напомним, что журналист Иван Карпов сообщил, что Абаскаль отстранил Соболева от тренировок за неоднократный пропуск командных завтраков.
Ранее московский ЦСКА высмеял конфликт Абаскаля и Соболева в «Спартаке».