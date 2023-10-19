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Пименов поддержал решение Абаскаля отстранить Соболева от тренировок

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Бывший игрок сборной России Руслан Пименов прокомментировал решение главного тренера столичного «Спартака» Гильермо Абаскаля отстранить нападающего Александра Соболева от тренировок с основным составом.
Пименов поддержал решение Абаскаля отстранить Соболева от тренировок
  • Gettyimages.ru

«Абаскаль прав, что отстранил Соболева. Было одно предупреждение, два. Есть командная дисциплина. Ты пришёл с командой, ушёл с командой», — приводит слова Пименова «Матч ТВ».

По его мнению, игроки не воспринимают тренера внутри коллектива.

«Если же говорить про Гильермо, то, скорее всего, проблемы у него», — заявил он.

Напомним, что журналист Иван Карпов сообщил, что Абаскаль отстранил Соболева от тренировок за неоднократный пропуск командных завтраков.

Ранее московский ЦСКА высмеял конфликт Абаскаля и Соболева в «Спартаке».

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