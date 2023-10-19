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В Белоруссии заявили о желании сыграть со сборной России по футболу

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Министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук поддержал идею организации товарищеского матча со сборной России по футболу.
В Белоруссии заявили о желании сыграть со сборной России по футболу
  • РИА Новости

«Я руками и ногами за такой матч. Но лучше спросить у глав футбольных федераций Белоруссии и России. Чем больше они будут взаимодействовать, тем лучше. Я руками и ногами за такой матч», — приводит РИА Новости слова Ковальчука с пленарного заседания международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».

Форум «Россия — спортивная держава» проходит в Перми с 19 по 21 октября.

Российские футбольные команды отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко объявил о создании футбольной лиги «Содружество».

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