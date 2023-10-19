В Белоруссии заявили о желании сыграть со сборной России по футболу
- РИА Новости
«Я руками и ногами за такой матч. Но лучше спросить у глав футбольных федераций Белоруссии и России. Чем больше они будут взаимодействовать, тем лучше. Я руками и ногами за такой матч», — приводит РИА Новости слова Ковальчука с пленарного заседания международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
Форум «Россия — спортивная держава» проходит в Перми с 19 по 21 октября.
Российские футбольные команды отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года.
Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко объявил о создании футбольной лиги «Содружество».