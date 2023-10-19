Футболист «Милана» Робак пропал без вести в Швеции

Нападающий шведского «Норрчёпинга» Эмиль Робак, права на которого принадлежат «Милану», пропал без вести.

Как сообщает Corriere della Sera, 20‑летний швед не даёт о себе знать уже на протяжении двух недель.

По информации источника, представители шведского клуба и его семья не знают, что произошло с нападающим.

Отмечается, что Робак не появлялся на тренировках «Норрчёпинга» в течение 14 дней и не предупреждал одноклубников о возможной отлучке.

При этом спортивный директор клуба попытался связаться с ним, но тот не вышел на связь.

На данный момент в шведских СМИ распространяется информация о пропаже игрока.

Ранее полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали признался, что делал ставки на матчи «Милана».