Футболист «Милана» Робак пропал без вести в Швеции
- Gettyimages.ru
Как сообщает Corriere della Sera, 20‑летний швед не даёт о себе знать уже на протяжении двух недель.
По информации источника, представители шведского клуба и его семья не знают, что произошло с нападающим.
Отмечается, что Робак не появлялся на тренировках «Норрчёпинга» в течение 14 дней и не предупреждал одноклубников о возможной отлучке.
При этом спортивный директор клуба попытался связаться с ним, но тот не вышел на связь.
На данный момент в шведских СМИ распространяется информация о пропаже игрока.
Ранее полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали признался, что делал ставки на матчи «Милана».