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Вице-премьер РФ: до конца 2023 года в России пройдёт 12 тыс. спортивных мероприятий

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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал о спортивных мероприятиях в стране.
Вице-премьер РФ: до конца 2023 года в России пройдёт 12 тыс. спортивных мероприятий
  • РИА Новости

«До конца года в стране пройдёт 12 тыс. спортивных мероприятий, более 300 из них — международных. О какой изоляции может идти речь? Важно, что регионы по своей инициативе проводят открытые соревнования, и для наших спортсменов это хорошая возможность для конкуренции с иностранными атлетами.

Хорошей традицией стали игры «Дети Азии», в декабре завершаются российско-китайские годы сотрудничества в сфере фигурного катания и спорта. За это время проведено более 600 мероприятий», — отметил вице-премьер.

Ранее Чернышенко выступил с речью перед участниками международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».

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