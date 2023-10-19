Левандовски: Клопп был мне не только отцом, но и «плохим» учителем

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал о работе с немецким специалистом Юргеном Клоппом.

«Он был мне не только отцом. Как тренер он был больше похож на «плохого» учителя. В лучшем смысле этого слова. Юрген сделал меня лучше, чем я был», — цитирует Левандовски журналист Дейв Оккоп в соцсетях.

Напомним, что игрок и специалист вместе работали в дортмундской «Боруссии». Затем футболист перешёл в «Баварию», откуда перебрался в «Барселону», а Клопп — в «Ливерпуль».

Ранее сообщалось, что Левандовски выбыл на неопределённый срок.