Daily Mail: независимая комиссия начала слушание по делу о нарушении ФФП «Эвертоном»

Независимая комиссия начала дисциплинарное слушание по делу о предполагаемых нарушениях «Эвертоном» правил финансового фейр-плей.

По информации Daily Mail, слушания начались 17 октября и завершатся на следующей неделе.

Клуб подозревают в нарушении финансового фейр-плей. «Эвертон» сообщил о том, что финансовые потери составили $453 млн за последние годы, в то время как лимит составлял $128 млн.

После восьми туров чемпионата Англии клуб идёт на 16-й позиции в турнирной таблице, набрав семь очков.

Ранее Динияр Билялетдинов заявил, что продолжает следить за «Эвертоном».