Daily Mail: независимая комиссия начала слушание по делу о нарушении ФФП «Эвертоном»
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По информации Daily Mail, слушания начались 17 октября и завершатся на следующей неделе.
Клуб подозревают в нарушении финансового фейр-плей. «Эвертон» сообщил о том, что финансовые потери составили $453 млн за последние годы, в то время как лимит составлял $128 млн.
После восьми туров чемпионата Англии клуб идёт на 16-й позиции в турнирной таблице, набрав семь очков.
Ранее Динияр Билялетдинов заявил, что продолжает следить за «Эвертоном».