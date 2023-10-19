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Ромашина рассказала, какие зарплаты в России у олимпийских чемпионов

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Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина назвала зарплаты спортсменов в России.
Ромашина рассказала, какие зарплаты в России у олимпийских чемпионов
  • globallookpress.com
  • © Photoagency Interpress

«Спортсмен выигрывает чемпионат России. На следующий год его ставку — 30-40 тыс. рублей в месяц. Выиграл «Европу» — 60-70 тыс., «мир» — 100 тыс., Олимпиаду — 120-130 тыс. Обязательное условие: ты должен продолжать тренироваться», — цитирует Ромашину «Чемпионат».

Она добавила, что сейчас доходы у всех сократились из-за отсутствия международных стартов. По её мнению, атлеты должны получать приличную зарплату, потому что тренируются с утра и до ночи.

Напомним, что Ромашина выиграла семь раз Олимпийские игры, на её счету также 34 победы на чемпионатах мира и Европы.

Ранее Татьяна Покровская сообщила, что национальная команда по синхронному плаванию не поедет на летнюю Олимпиаду 2024 года.

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