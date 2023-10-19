Салихова — о конфликте Абаскаля и Соболева: это было ожидаемо

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, объяснила возможный конфликт между главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем и нападающим Александром Соболевым.

«Может, им дают на завтрак вчерашний борщ, а все бюджеты уходят на трансферное окно? Если серьёзно, то всё ожидаемо. Когда у тренера безграничная власть, то начинаются конфликты», — цитирует Салихову Sport24.

По информации журналиста Ивана Карпова в Telegram-канале, после поражения в матче с «Крыльями Советов» (0:4), в котором игрок получил жёлтую карточку и дисквалификацию на следующую игру с ЦСКА, тренер отстранил его от тренировок с основным составом из-за нарушения дисциплины.

Отмечается, что футболист трижды за сезон пропустил командный завтрак. Абаскаль также выписал Соболеву штраф. Нападающий занимался индивидуально до отъезда в сборную России, к основной команде он был допущен после своего возвращения.

Ранее сообщалось, что российские игроки «Спартака» недовольны Абаскалем.