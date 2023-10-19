Масалитин: для российских футболистов испанская лига самая подходящая

Чемпион СССР по футболу в составе московского ЦСКА Валерий Масалитин считает, что российским игрокам стоит принимать предложения от клубов чемпионата Испании.

«Для российских футболистов испанская лига самая подходящая и близкая. Там комбинационный футбол. Назовём его спартаковским: много стеночек, забеганий. Там любят творить на поле», — цитирует Масалитина Legalbet.

По словам бывшего форварда столичного «Спартака», «бегать, давить — это не про испанский чемпионат».

«Там более изысканный футбол, который нравится зрителям», — добавил Масалитин.

В летнее трансферное окно в клуб Примеры «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» перешёл Арсен Захарян.

Ранее в «Реал Сосьедад» сообщили о готовности Захаряна сыграть с «Мальоркой».