Масалитин: для российских футболистов испанская лига самая подходящая
«Для российских футболистов испанская лига самая подходящая и близкая. Там комбинационный футбол. Назовём его спартаковским: много стеночек, забеганий. Там любят творить на поле», — цитирует Масалитина Legalbet.
По словам бывшего форварда столичного «Спартака», «бегать, давить — это не про испанский чемпионат».
«Там более изысканный футбол, который нравится зрителям», — добавил Масалитин.
В летнее трансферное окно в клуб Примеры «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» перешёл Арсен Захарян.
Ранее в «Реал Сосьедад» сообщили о готовности Захаряна сыграть с «Мальоркой».