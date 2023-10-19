Узнать больше

Масалитин: для российских футболистов испанская лига самая подходящая

Короткая ссылка
Чемпион СССР по футболу в составе московского ЦСКА Валерий Масалитин считает, что российским игрокам стоит принимать предложения от клубов чемпионата Испании.

«Для российских футболистов испанская лига самая подходящая и близкая. Там комбинационный футбол. Назовём его спартаковским: много стеночек, забеганий. Там любят творить на поле», — цитирует Масалитина Legalbet.

По словам бывшего форварда столичного «Спартака», «бегать, давить — это не про испанский чемпионат».

«Там более изысканный футбол, который нравится зрителям», — добавил Масалитин.

В летнее трансферное окно в клуб Примеры «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» перешёл Арсен Захарян.

Ранее в «Реал Сосьедад» сообщили о готовности Захаряна сыграть с «Мальоркой».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить