Бензема может подать в суд на министра внутренних дел Франции за клевету

Четырёхкратный чемпион Испании в составе мадридского «Реала» Карим Бензема дал понять, что не оставит без ответа обвинения министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена.

35-летний нападающий подтвердил, что может подать в суд на Дарманена, который обвинил его в связях с исламистскими экстремистами, сообщает Le Parisien.

«Это ложь, Карим Бензема никогда не имел ни малейшего отношения к этой организации», — цитирует адвоката футболиста Хьюго Вижье издание.

Напомним, что форвард сборной Франции поддержал Палестину в конфликте с Израилем. Сейчас он выступает в саудовском «Аль-Иттихаде».

Ранее сообщалось, что во Франции призвали лишить Бензема «Золотого мяча» и гражданства.