Гендиректор «Пари НН»: Юран пока не думает о «Спартаке», так что никаких 200 млн
«Остаётся ли Юран? Остаётся, конечно! Юран с нами, он пока не думает о «Спартаке». Так что никаких 200 миллионов. История, которая блуждает про Юрана — это торпедирование от наших соперников», — сказал Мелик‑Гусейнов в эфире телеканала «Нижний Новгород 24».
9 октября председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов рассказал, что в контракте главного тренера с клубом прописана неустойка за досрочное расторжение контракта.
В сезоне-2023/24 «Пари НН» набрал 17 очков и располагается на седьмом месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ранее защитник «Пари НН» Николоз Кутателадзе признан автором лучшего гола РПЛ по итогам сентября.