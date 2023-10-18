Узнать больше

Гендиректор «Пари НН»: Юран пока не думает о «Спартаке», так что никаких 200 млн

Короткая ссылка
Гендиректор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик‑Гусейнов высказался о возможном уходе главного тренера Сергея Юрана.

«Остаётся ли Юран? Остаётся, конечно! Юран с нами, он пока не думает о «Спартаке». Так что никаких 200 миллионов. История, которая блуждает про Юрана — это торпедирование от наших соперников», — сказал Мелик‑Гусейнов в эфире телеканала «Нижний Новгород 24».

9 октября председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов рассказал, что в контракте главного тренера с клубом прописана неустойка за досрочное расторжение контракта.

В сезоне-2023/24 «Пари НН» набрал 17 очков и располагается на седьмом месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее защитник «Пари НН» Николоз Кутателадзе признан автором лучшего гола РПЛ по итогам сентября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить