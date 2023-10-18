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Агент Азмуна: мы ничего не знаем про возможные ставки Сердара на лошадей

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Арманд Дурн, агент нападающего «Ромы» Сердара Азмуна высказался о возможных ставках своего клиента.

«Мы ничего не знаем про возможные ставки Сердара на лошадей. Но широко известно, что Азмун относится к лошадям с большой любовью и у него их очень много в Иране. Кстати, он отличный всадник», — приводит слова Дурна «РБ Спорт».

По информации журналиста Фабрицио Короны, иранец ставил на лошадиные скачки, находясь на трибунах «Стадио Олимпико».

По его информации, ставки также делали футболисты сборной Италии Николо Фаджоли, Сандро Тонали и Николо Дзаньоло.

Ранее сообщалось, что информация об игре Залевского на ставках является клеветой.

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