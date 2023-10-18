Салихова — о Соболеве: при мне у него не было конфликтов ни с Тедеско, ни с Ваноли

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала инцидент между нападающим Александром Соболевым и главным тренером Гильермо Абаскалем.

«Соболев — очень эмоциональный футболист. Его силу и мощь нужно направлять в правильное русло. Конфликт с Абаскалем? Спрашивайте у Малышева. При мне у Соболева не было никаких конфликтов ни с Тедеско, ни с Ваноли», — цитирует Салихову Metaratings.ru.

По информации журналиста Ивана Карпова в Telegram-канале, после поражения в матче с «Крыльями Советов» (0:4), в котором игрок получил жёлтую карточку и дисквалификацию на следующую игру с ЦСКА, тренер отстранил его от тренировок с основным составом из-за нарушения дисциплины.

Отмечается, что футболист трижды за сезон пропустил командный завтрак. Абаскаль также выписал Соболеву штраф. Нападающий занимался индивидуально до отъезда в сборную России, к основной команде он будет допущен после своего возвращения.

В нынешнем сезоне 26-летний россиянин забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи в десяти матчах за «Спартак» во всех турнирах. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее в «Спартаке» отказались комментировать информацию об отстранении Соболева.