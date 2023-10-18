Траньков — о Туктамышевой: любой заслуживает права на перерыв, если считает это нужным

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал решение фигуристки Елизаветы Туктамышевой не принимать участия в соревнованиях в сезоне-2023/24.

«Туктамышева приостановила свои выступления на соревнованиях. Но я уверен, что со своим талантом Лиза найдёт себя и в шоу, и в других проектах. Могу только пожелать успехов. Любой заслуживает права на перерыв, если считает это нужным», — цитирует Транькова «Чемпионат».

Как сообщает РИА Новости, фигуристка решила сосредоточиться на выступлениях в ледовых шоу.

26-летняя россиянка является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призёром чемпионата мира — 2021 по фигурному катанию.

Ранее Туктамышева заявила, что пока не знает, чем займётся после завершения карьеры.