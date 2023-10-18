«Матч ТВ»: Черчесов может возглавить российский клуб

Бывший главный тренер московского «Спартака» Станислав Черчесов может возглавить российский клуб.

«По нему есть определённый интерес. Были предложения из Эмиратов и Саудовской Аравии. На данный момент Черчесов находится в России, поэтому велика вероятность, что он всё‑таки возглавит какой‑то российский клуб», — приводит слова источника «Матч ТВ».

Черчесов возглавлял «Спартак» с 2007 по 2008 год, дважды выиграв серебряные медали чемпионата России. Последним местом работы 60-летнего россиянина был венгерский «Ференцварош».

Руководство «Ференцвароша» 19 июля приняло решение уволить тренера после вылета клуба из розыгрыша Лиги чемпионов.

Ранее Черчесов заявил, что не встречался с руководством «Спартака».