«Матч ТВ»: Черчесов может возглавить российский клуб
- РИА Новости
«По нему есть определённый интерес. Были предложения из Эмиратов и Саудовской Аравии. На данный момент Черчесов находится в России, поэтому велика вероятность, что он всё‑таки возглавит какой‑то российский клуб», — приводит слова источника «Матч ТВ».
Черчесов возглавлял «Спартак» с 2007 по 2008 год, дважды выиграв серебряные медали чемпионата России. Последним местом работы 60-летнего россиянина был венгерский «Ференцварош».
Руководство «Ференцвароша» 19 июля приняло решение уволить тренера после вылета клуба из розыгрыша Лиги чемпионов.
Ранее Черчесов заявил, что не встречался с руководством «Спартака».