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Батыргазиев и Луцес показали одинаковый вес перед боем

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Перед турниром Ural FC в Перми прошла официальная церемония взвешивания.
Батыргазиев и Луцес показали одинаковый вес перед боем

    Россиянин Альберт Батыргазиев и венесуэлец Эндер Луцес показали на весах 61,2 кг.

    Поединок в рамках форума «Россия — спортивная держава» состоится 19 октября в Перми при поддержке Федерации бокса России.

    В активе Батыргазиева девять побед и ни одного поражения на профессиональном ринге. В последнем поединке россиянин победил Франсиса Фромету из Доминиканской Республики единогласным решением судей. На счету Луцеса 20 побед и ни одного поражения. 

    Ранее Луцес оценил свои силы в преддверии поединка с Батыргазиевым.

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