Батыргазиев и Луцес показали одинаковый вес перед боем

Перед турниром Ural FC в Перми прошла официальная церемония взвешивания.

Россиянин Альберт Батыргазиев и венесуэлец Эндер Луцес показали на весах 61,2 кг.

Поединок в рамках форума «Россия — спортивная держава» состоится 19 октября в Перми при поддержке Федерации бокса России.

В активе Батыргазиева девять побед и ни одного поражения на профессиональном ринге. В последнем поединке россиянин победил Франсиса Фромету из Доминиканской Республики единогласным решением судей. На счету Луцеса 20 побед и ни одного поражения.

Ранее Луцес оценил свои силы в преддверии поединка с Батыргазиевым.