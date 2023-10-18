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ATP подтвердила перенос турнира ATP 250 из Израиля в Болгарию

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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) приняла решение перенести турнир ATP 250 из Израиля в Болгарию.
ATP подтвердила перенос турнира ATP 250 из Израиля в Болгарию
  • Gettyimages.ru

«Мы рады снова принять турнир ATP в историческом городе Софии. Разумеется, нам бы хотелось, чтобы обстоятельства были иными, и наши мысли остаются со всеми, кого затронул этот ужасный конфликт», — приводит слова президента Федерации тенниса Болгарии Стефана Цветкова ATP.

Напомним, что турнир ATP 250 должен был пройти в Тель-Авиве с 5 по 11 ноября. Теперь соревнования состоятся в Софии в те же дни, а призовой фонд составит $562 тыс. 

7 октября вспыхнул палестино-израильский конфликт. Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. Также бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы». Израильская армия сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа.

Ранее Шевченко уступил Варильясу и не смог пробиться в четвертьфинал турнира в Антверпене.

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