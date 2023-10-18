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«Чемпионат»: российские игроки «Спартака» недовольны Абаскалем

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Стало известно, что российские футболисты «Спартака» недовольны разным отношением главного тренера клуба Гильермо Абаскаля к ним и легионерам.
«Чемпионат»: российские игроки «Спартака» недовольны Абаскалем
  • Gettyimages.ru

«Часть российских игроков команды недовольна тем, что легионерам разрешается опаздывать на тренировки и проявляются послабления, тогда как с них спрашивают по полной», — приводит слова источника «Чемпионат».

Как сообщает Metaratings, Абаскаль и нападающий Александр Соболев имеют давний конфликт. 

По информации источника, есть несколько причин данного конфликта — Абаскаль недоволен отношением Соболева к тренировкам, а Александр не до конца доволен тактической ролью на поле, которую ему определил главный тренер, а также положением капитана красно-белых Георгия Джикии.

18 октября Иван Карпов сообщил в Telegram-канале, что после поражения в матче с «Крыльями Советов» (0:4), в котором игрок получил жёлтую карточку и дисквалификацию на следующую игру с ЦСКА, тренер отстранил его от тренировок с основным составом из-за нарушения дисциплины.

Отмечается, что футболист трижды за сезон пропустил командный завтрак. Абаскаль также выписал Соболеву штраф. Нападающий занимался индивидуально до отъезда в сборную России, к основной команде он будет допущен после своего возвращения.

Ранее Губерниев назвал странными отношения между Абаскалем и Соболевым в «Спартаке».

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