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ЦСКА высмеял конфликт Абаскаля и Соболева в «Спартаке»

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Пресс-служба московского ЦСКА с иронией отреагировала на решение главного тренера столичного «Спартака» Гильермо Абаскаля отстранить нападающего Александра Соболева от тренировок с основным составом.
ЦСКА высмеял конфликт Абаскаля и Соболева в «Спартаке»
  • Gettyimages.ru

«Хороший завтрак — залог успешной тренировки», — говорится в публикации в Telegram-канале армейцев.

Напомним, что журналист Иван Карпов сообщил, что Абаскаль отстранил Соболева от тренировок за неоднократный пропуск командных завтраков и жёлтую карточку в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов».

В нынешнем сезоне 26-летний россиянин забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи в десяти матчах за «Спартака» во всех турнирах. Его контракт со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

После 11 туров РПЛ красно-белые набрали 17 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. Армейцы с 17 очками располагаются на седьмой строчке.

Ранее бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло выразил мнение, что Абаскаль мог отстранить Соболева из-за поддержки защитника и капитана красно-белых Георгия Джикии.

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