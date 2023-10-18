ЦСКА высмеял конфликт Абаскаля и Соболева в «Спартаке»
- Gettyimages.ru
«Хороший завтрак — залог успешной тренировки», — говорится в публикации в Telegram-канале армейцев.
Напомним, что журналист Иван Карпов сообщил, что Абаскаль отстранил Соболева от тренировок за неоднократный пропуск командных завтраков и жёлтую карточку в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов».
В нынешнем сезоне 26-летний россиянин забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи в десяти матчах за «Спартака» во всех турнирах. Его контракт со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
После 11 туров РПЛ красно-белые набрали 17 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. Армейцы с 17 очками располагаются на седьмой строчке.
Ранее бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло выразил мнение, что Абаскаль мог отстранить Соболева из-за поддержки защитника и капитана красно-белых Георгия Джикии.