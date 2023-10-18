Фигурист Куница заявил, что костюм партнёрши прежде всего должен быть удобным

Российский фигурист Георгий Куница рассказал, что костюм партнёрши прежде всего должен быть удобным.

«Что в костюме партнёрши важно?

Платье прежде всего должно быть удобным в работе. В смысле швов, ткани, отделки. Поэтому в процессе примерок я периодически кручу Алёну, подбрасываю, ловлю. Очень важно, чтобы ткань не скользила под руками.

Мелкие стразики в этом плане могут обеспечивать дополнительное удобство, но нужно очень чётко чувствовать грань допустимого. Чтобы не оказаться после какой-нибудь поддержки или подкрутки с расцарапанным лицом. Нельзя использовать плоские стразы, которые выглядят, как осколки зеркала, — это может быть просто опасно», — заявил Куница в интервью RT.

Ранее Куница объяснил, почему Косторная вынуждена была сменить платье после контрольных прокатов.