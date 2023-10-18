Metaratings: Соболев недоволен положением Джикии в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев недоволен положением защитника Георгия Джикии в клубе.

Как сообщает Metaratings, главный тренер Гильермо Абаскаль и Соболев имеют давний конфликт.

По информации источника, есть несколько причин данного конфликта — Абаскаль недоволен отношением Соболева к тренировкам, а Александр не до конца доволен тактической ролью на поле, которую ему определил главный тренер, а также положением капитана красно-белых Георгия Джикии.

18 октября Иван Карпов сообщил в Telegram-канале, что после поражения в матче с «Крыльями Советов» (0:4), в котором игрок получил жёлтую карточку и дисквалификацию на следующую игру с ЦСКА, тренер отстранил его от тренировок с основным составом из-за нарушения дисциплины.

Отмечается, что футболист трижды за сезон пропустил командный завтрак. Абаскаль также выписал Соболеву штраф. Нападающий занимался индивидуально до отъезда в сборную России, к основной команде он будет допущен после своего возвращения.

В нынешнем сезоне 26-летний россиянин забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи в десяти матчах за «Спартак» во всех турнирах. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее в «Спартаке» отказались комментировать информацию об отстранении Соболева.