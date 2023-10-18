Узнать больше

Усман — о бое с Чимаевым: вся карьера готовила меня к этому моменту

Короткая ссылка
Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман высказался о поединке с Хамзатом Чимаевым.
Усман — о бое с Чимаевым: вся карьера готовила меня к этому моменту
  • Gettyimages.ru

«Это ведь происходит не впервые. Безумие, но это то же самое место. Вся карьера готовила меня к этому моменту. Для меня это возможность испытать себя, выйти на другой уровень, это часть жизни. Вы переживаете невероятные подъёмы и глубочайшие падения», — сказал Усман на пресс-конференции.

Поединок в рамках UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) станет претендентским. Победитель боя получит возможность побороться за титул чемпиона UFC в средней весовой категории с обладателем пояса американцем Шоном Стриклэндом.

Ранее тренер Косты Эрик Альбарассин обвинил команду Чимаева в саботаже.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить