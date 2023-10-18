Усман — о бое с Чимаевым: вся карьера готовила меня к этому моменту
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«Это ведь происходит не впервые. Безумие, но это то же самое место. Вся карьера готовила меня к этому моменту. Для меня это возможность испытать себя, выйти на другой уровень, это часть жизни. Вы переживаете невероятные подъёмы и глубочайшие падения», — сказал Усман на пресс-конференции.
Поединок в рамках UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) станет претендентским. Победитель боя получит возможность побороться за титул чемпиона UFC в средней весовой категории с обладателем пояса американцем Шоном Стриклэндом.
Ранее тренер Косты Эрик Альбарассин обвинил команду Чимаева в саботаже.