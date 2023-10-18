Матчи чемпионата Франции начнутся с минуты молчания в память о жертвах терактов
- Gettyimages.ru
Как сообщается на сайте LFP, перед каждой встречей будет объявлена минута молчания в память об учителе Доминике Бернаре, погибшем 13 октября в Аррасе, о двух болельщиках сборной Швеции, убитых 16 октября в Брюсселе перед игрой квалификации чемпионата Европы 2024 года между с командой Бельгии, а также о многочисленных жертвах трагических событий в Израиле и Палестине.
Девятый тур Лиги 1 начнётся 20 октября матчем между «Гавром» и «Лансом».
Ранее во Франции призвали лишить бывшего футболиста сборной Карима Бензема «Золотого мяча» и гражданства.