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Матчи чемпионата Франции начнутся с минуты молчания в память о жертвах терактов

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Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) объявила о проведении минуты молчания перед матчами девятого тура Лиги 1 в память о жертвах терактов.
Матчи чемпионата Франции начнутся с минуты молчания в память о жертвах терактов
  • Gettyimages.ru

Как сообщается на сайте LFP, перед каждой встречей будет объявлена минута молчания в память об учителе Доминике Бернаре, погибшем 13 октября в Аррасе, о двух болельщиках сборной Швеции, убитых 16 октября в Брюсселе перед игрой квалификации чемпионата Европы 2024 года между с командой Бельгии, а также о многочисленных жертвах трагических событий в Израиле и Палестине.

Девятый тур Лиги 1 начнётся 20 октября матчем между «Гавром» и «Лансом».

Ранее во Франции призвали лишить бывшего футболиста сборной Карима Бензема «Золотого мяча» и гражданства.

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