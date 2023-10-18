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Шалимов: России нужно серьёзно прорабатывать вопрос с Азией и не ждать Европу

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Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказал мнение касательно перехода Российского футбольного союза (РФС) в Азию.
Шалимов: России нужно серьёзно прорабатывать вопрос с Азией и не ждать Европу
  • РИА Новости

«На мой взгляд, надо серьёзно прорабатывать вопрос с Азией, а не ждать Европу. За эти два года сборная сыграла с несколькими азиатскими командами, и никаких эксцессов на матчах не было. Сборной нужны реальные соревнования, нужна турнирная таблица», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

Сборная России тогда не смогла принять участие в стыковых матчах чемпионата мира — 2022 в Катаре.

Ранее Александр Алаев заявил, что РФС не может перейти в Азию на условиях простого члена.

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